شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله: انتصرنا على العدو الإسرائيلي ونفذنا ضده 4637 عملية عسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الله اللبناني، عن تمكنه من تحقيق النصر على العدو الإسرائيلي وتنفيذ أكثر من 4637 عملية عسكرية ضده خلال 417 يوما، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

أضاف حزب الله: "استهدفنا مواقع وثكنات وقواعد جيش الاحتلال والمدن والمستوطنات الإسرائيلية إلى ما بعد تل أبيب، وتصدينا للتوغلات البرية لقوات العدو داخل الأراضي اللبنانية".