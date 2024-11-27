شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس التعاون يرحب باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

حماية المدنيين

الدمام - شريف احمد - رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، باتفاق وقف إطلاق النار بين الجمهورية اللبنانية الشقيقة وقوات الاحتلال الإسرائيلية.وأمل معاليه أن تكون خطوة جادة لوقف الحرب في لبنان وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 وعودة النازحين والمهجرين إلى ديارهم.وأوضح أن اتفاق وقف إطلاق النار سيسهم في حماية أرواح المدنيين الأبرياء، وتهيئة الظروف لتطبيق جميع القرارات الدولية بشأن لبنان، داعيًا جميع الأطراف إلى الالتزام التام بهذا الاتفاق، للمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.وأكد البديوي، مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني الشقيق ودعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، الذي تضمنه البيان الوزاري الـ 161 لمجلس التعاون، الداعي إلى ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، الذي يؤكد ضرورة احترام إسرائيل للحدود اللبنانية، وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف.