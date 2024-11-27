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مجلس التعاون يرحب باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

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واس-الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، باتفاق وقف إطلاق النار بين الجمهورية اللبنانية الشقيقة وقوات الاحتلال الإسرائيلية.
وأمل معاليه أن تكون خطوة جادة لوقف الحرب في لبنان وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 وعودة النازحين والمهجرين إلى ديارهم.
مجلس التعاون يرحب باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

حماية المدنيين

وأوضح أن اتفاق وقف إطلاق النار سيسهم في حماية أرواح المدنيين الأبرياء، وتهيئة الظروف لتطبيق جميع القرارات الدولية بشأن لبنان، داعيًا جميع الأطراف إلى الالتزام التام بهذا الاتفاق، للمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.
مجلس التعاون يرحب باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

وأكد البديوي، مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني الشقيق ودعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، الذي تضمنه البيان الوزاري الـ 161 لمجلس التعاون، الداعي إلى ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، الذي يؤكد ضرورة احترام إسرائيل للحدود اللبنانية، وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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