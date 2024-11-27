شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيب فلسطيني بدخول وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحبت الرئاسة الفلسطينية، اليوم، بدخول وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ، ودعمها لاستقرار لبنان وإعادة إعمار ما دمرته الحرب.

وأعربت الرئاسة الفلسطينية في بيان لها، عن أملها أن يقود التوصل لوقف إطلاق النار في لبنان لضرورة الإسراع في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 الخاص بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، ومنع تهجير الفلسطينيين من القطاع، وتمكين دولة فلسطين من مسؤولياتها كاملة هناك. وقف إطلاق النار بلبنان سبق وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن لبنان والكيان الإسرائيلي وافقا على وقف لإطلاق النار، في إطار مقترح قدمته الولايات المتحدة الأمريكية ينص على هدنة مدتها 60 يومًا.

وقال بايدن في كلمة ألقاها في البيت الأبيض: إن وقف إطلاق النار يدخل حيّز التنفيذ اليوم الأربعاء في الساعة 4,00 بالتوقيت المحلي (02,00 ت غ)، واصفًا ذلك بأنه "نبأ سار".