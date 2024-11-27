شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يفتتح مشروع قطار الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأربعاء، مشروع قطار الرياض، الذي يُعد العمود الفقري لـ"شبكة النقل العام" بالعاصمة السعودية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن الملك سلمان شاهد فيلماً تعريفياً عن المشروع الذي يمثل أحد المشروعات الكبرى التي تشهدها المملكة، مشيرة إلى أن قطار الرياض يتميز بمواصفاته التصميمية والتقنية العالية.

ويتكون المشروع من شبكة تشمل 6 مسارات للقطار بطول 176 كيلو متراً، و85 محطة، من بينها 4 محطات رئيسة.