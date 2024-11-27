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الملك سلمان يفتتح مشروع قطار الرياض

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القاهرة - سامية سيد - افتتح العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأربعاء، مشروع قطار الرياض، الذي يُعد العمود الفقري لـ"شبكة النقل العام" بالعاصمة .

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن الملك سلمان شاهد فيلماً تعريفياً عن المشروع الذي يمثل أحد المشروعات الكبرى التي تشهدها المملكة، مشيرة إلى أن قطار الرياض يتميز بمواصفاته التصميمية والتقنية العالية.

ويتكون المشروع من شبكة تشمل 6 مسارات للقطار بطول 176 كيلو متراً، و85 محطة، من بينها 4 محطات رئيسة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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