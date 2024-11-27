شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تشارك بالمعرض الدولي لتنمية سلاسل التوريد العالمية ببكين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك وفد من الأمانة العامة لجامعة الدول برئاسة السفير أحمد مصطفي فهمي رئيس بعثة الجامعة العربية ببكين في أعمال "الدورة الثانية للمعرض الدولي لتنمية سلاسل التوريد العالمية " والذي يعقد في جناح شونيي بمركز بكين الدولي للمعارض في الصين خلال الفترة من ٢٦ الى ٣٠ نوفمبر الجاري، تحت شعار" ربط العالم من أجل مستقبل مشترك".



وذكرت الجامعة العربية في بيان اليوم انه يتم تنظيم الحدث من قبل المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية CCPIT، ومجموعة مركز الصين الدولي للمعارض المحدودة، بدعم من عدد من الجهات الدولية: مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، مركز التجارة الدولية (ITC)، غرفة التجارة الدولية (ICC).



ويعد هذا المعرض من ضمن أهم الفعاليات التي تعقدها الصين لتحفيز الانفتاح على المستوى الدولي، باعتباره أول معرض يعقد على المستوى الوطني في العالم داخل الصين خاص بسلسلة التوريد بقصد تسريع إنشاء نمط تنمية جديد، وتعزيز بناء اقتصاد عالمي مفتوح. ويهدف المعرض إلى ربط قطاعات الاعمال بكافة مستوياتها، وجمع الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وتنسيق الصناعة والأوساط الأكاديمية والبحث والتطبيق العملي، وتشجيع التفاعل بين الشركات الصينية والدولية.



كما يخدم أربع وظائف مهمة تتمثل في: تعزيز التجارة، تعزيز التعاون الاستثماري، تجميع الابتكار، وتشجيع التعلم والتبادل، ويلتزم المعرض بإنشاء نافذة جديدة لتعزيز مستويات عالية من الانفتاح، ومنصة جديدة تدعم إنشاء نموذج جديد للتنمية، فضلاً عن كونه وسيلة جديدة تدعم بناء اقتصاد عالمي مفتوح وتجربة رائدة تجسد مفهوم بناء مجتمع بمستقبل مشترك للبشرية.



و يركز المعرض على حث التعاون الاقتصادي والتجاري والتبادلات والتعاون بين الشركات المحلية والأجنبية.



وقال السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية في تصريح اليوم إن المعرض يعد منصة هامة لتعزيز التعاون الدولي في مجال تأمين سلاسل الامداد ودعم التعاون التجاري الدولي في عدد من مجالات التعاون، خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد الرقمي والاتصالات، والنقل واللوجستيات والزراعة الحديثة.



وأكد أن المعرض فرصة كبرى للقطاعين العام والخاص في كافة دول العالم لتعظيم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، بالإضافة الى الاستفادة الكبرى من بمبادرتي الصين حول " الحزام والطريق ومبادرة التنمية العالمية " لتحقيق التنمية الاقتصادية، وذلك أملا في زيادة التقارب بين شعوب دول العالم ولتحقيق المنفعة المشتركة .



ويشارك حوالي 500 شركة صينية ودولية في المعرض، كما تم تنظيم حفل افتتاح شهد مشاركة كبيرة من عدد من رؤساء منظمات الأمم المتحدة المتخصصة المختلفة، بالإضافة إلى ممثلي السفارات الأجنبية وجمعيات الأعمال في الصين، والشركات الصينية والأجنبية، وخبراء في الصناعة في عدد من دول العالم.



وفي سياق متصل، تشارك الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بجناح داخل منطقة المعارض يتضمن استعراض أبرز أنشطة جامعة الدول العربية خلال الفترة الأخيرة ويتم عرض أفلام وثائقية تسلط الضوء على أهم المراحل الهامة في مسيرة العمل العربي المشترك، كما تضمنت الأجنحة الأخرى سلاسل السيارات الذكية والزراعة الخضراء والطاقة النظيفة والتكنولوجيا الرقمية والحياة الصحية، فضلا عن منطقة عرض خدمات سلسلة التوريد اللوجستية الحديثة.