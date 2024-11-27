شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 12 وإصابة آخرين فى قصف مدرسة تؤوى نازحين بحى الدرج وسط غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استُشهد 12 مواطنا، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون، ظهر اليوم الأربعاء، في قصف طائرات الاحتلال الحربية مدرسة بحي الدرج وسط مدينة غزة .

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في تصريح وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، باستشهاد 12 مواطنا، وإصابة آخرين، في قصف الاحتلال مدرسة التابعين بحي الدرج.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44 ألفا و 249 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104آلاف و 746 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.