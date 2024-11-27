شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول لبنانى: حجم الدمار كبير ونعمل على رفع الأنقاض لإعادة النازحين إلى قراهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس اتحاد بلديات إقليم التفاح اللبناني بلال شحاده، إن البلديات والجمعيات الخيرية تقوم برفع الأنقاض وإزالة الركام وفتح الطرق تسهيلا على المواطنين العائدين إلى قراهم ؛ فالوضع مأساوي في القرى اللبنانية ، حيث الدمار وتضرر البنى التحتية وحجم الأضرار كبير جدا.

وقال شحاده "كان هناك خطط مسبقة للعمل عقب وقف إطلاق النار، من خلال خلية أزمة تجتمع لتحديد الأولويات، تبدأ عملها بمسح الأضرار للمنازل المتضررة التي يمكن صيانتها وتجهيزها للسكن، وإعداد برامج للانتهاء من الأعمال لكى يعود المواطنين لمنازلهم، إضافة إلى برامج لصرف بدل إيواء للمساهمة في التخفيف عن المواطنين".

وأوضح أنه تم البدء منذ صباح اليوم بصيانة الكهرباء والماء، وتعمل دوائر دولة لبنانية من الوزراء والمحافظين والمسئولين والمنظمات والجمعيات والمتطوعين، في كل اللحظات السابقة والحالية دون كلل لتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين.