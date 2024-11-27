شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين ترحب بوقف إطلاق النار فى لبنان وتدعو لوقف الحرب على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بالإعلان عن دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في لبنان.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية في بيانها، نأمل أن تسهم هذه الخطوة في وقف العنف وعدم الاستقرار اللذين تعانيهما المنطقة جراء السياسات الإسرائيلية التي تقود المنطقة إلى الانفجار الشامل، مشددة على ضرورة الإسراع في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 الخاص بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، ومنع تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من القطاع، وتمكين دولة فلسطين من مسؤولياتها كاملة هناك.

بدوره، رحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ بقرار وقف إطلاق النار في لبنان، مطالبا المُجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف حربها الإجرامية في قطاع غزة والضفة الغربية، ووقف كل إجراءاتها التصعيدية ضد الشعب الفلسطينيّ.

على جانب آخر، استنكر نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة "فرحان حق"، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلية بعرقلة ورفض محاولات الوصول الانساني للمحاصرين في شمال قطاع غزة، مشيرا إلى أنه تم رفض إحدى وأربعين محاولة هذا الشهر للوصول إلى الفلسطينيين المحاصرين في مناطق بشمال غزة بمساعدات منقذة للحياة.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال "فرحان حق" إن السلطات الإسرائيلية رفضت 37 من هذه البعثات الإنسانية، أما البعثات الأربع التي تمت الموافقة عليها فقد قُوبلت بعوائق على الأرض ولم تحقق سوى جزء من مهامها.

وأضاف أن أجزاء من شمال غزة تخضع للحصار لأكثر من 50 يوما الآن فيما تتواصل الأعمال القتالية. وقال إن المدنيين هناك يتعرضون لقصف مكثف وبحاجة ماسة للمساعدة.

وشدد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) على أن القانون الدولي الإنساني يحتم حماية المدنيين وضمان تلبية احتياجاتهم الضرورية للبقاء على قيد الحياة، سواء بقوا في أماكنهم أو فروا منها.

وأوضح "فرحان حق" أن الأسر التي فرت من شمال غزة بحثا عن الأمن والمأوى في مدينة غزة، تواجه أيضا شحا بالغا في الإمدادات والخدمات بالإضافة إلى الاكتظاظ وظروف النظافة السيئة.. ومع حلول فصل الشتاء، تزداد المخاطر على مئات آلاف النازحين الفلسطينيين الذين يعيشون في أماكن إيواء.