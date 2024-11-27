شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب اللبنانى: صمود لبنان أحبط مفاعيل العدوان الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني على تضامن اللبنانيين ووحدتهم في مواجهة العدوان الإسرائيلي، منوها بأن الحرب أظهرت وجه لبنان الحقيقي في التلاحم والوحدة الوطنية.

قال «برى» إن لبنان أحبط مفاعيل العدوان الإسرائيلي، مؤكدا بدء مرحلة جديدة عبر اتفاق وقف إطلاق النار.

أضاف بري في كلمة تليفزيونية، أن لبنان تمكن من إحباط العدوان الإسرائيلي نتيجة صمود أبنائه، مشددا على أن البلاد في أشد الحاجة إلى الوحدة الوطنية لصون سيادتها.