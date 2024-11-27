الأردن: وقف إطلاق النار بلبنان يجب أن يدفع لمزيد من الجهود لإنهاء حرب غزة

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القاهرة - سامية سيد -

رحبت الخارجية الأردنية باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان برعاية أمريكية-فرنسية، وقالت إن وقف إطلاق النار في لبنان يجب أن يدفع إلى بذل مزيد من الجهود الدولية لإنهاء الحرب في غزة.

ومن جانبها رحبت العراق بوقف النار في لبنان ويدعو إلى "خطوات عاجلة" لوقف حرب غزة\.



فيما قال وزير الخارجية الفرنسي إن اتفاق الهدنة بين إسرائيل ولبنان نجاح للدبلوماسية الفرنسية ونتاج عمل شاق دام أشهرا طويلة.



وكان الاتفاق قد دخل حيز التنفيذ فجر اليوم الأربعاء، و صدر بيان مشترك لفرنسا والولايات المتحدة الامريكية بعد إعلان وقف النار بين إسرائيل و"حزب الله" ، حيث قال الرئيس الأمريكى جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إن "فرنسا وأمريكا ستعملان معاً لتعزيز القوات المسلحة اللبنانية ومساعدة اقتصاد لبنان".



وذكر الرئيسان في البيان المشترك، أن "اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان سيوجد الظروف اللازمة للعودة إلى الهدوء".



ومن جانبه قال الرئيس الأمريكى جو بايدن إن إسرائيل ستنسحب من الجنوب تدريجيا خلال 60 يوما؛ محذرا من أن أى خرق من قبل حزب الله لهذا الاتفاق فإن إسرائيل تملك حق الدفاع عن نفسها.

وأضاف: "حزب الله شن هجومًا على إسرائيل والشعب اللبناني لم يسع لهذه الحرب"، مؤكداً أن أكثر من 70 ألف إسرائيلي اضطروا للنزوح منذ بدء حزب الله الحرب".