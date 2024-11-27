شكرا لقرائتكم خبر عن رغم بدء سريان الهدنة..الجيش الإسرائيلى يطلق النيران تجاه عناصر من حزب الله فى كفركلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، أنه أطلق النار على أشخاص تم رصدهم في منطقة محظورة داخل الأراضي اللبنانية، وذلك بعد ساعات من دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ في الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي .

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"الإسرائيلية أن الجنود أطلقوا طلقات تحذيرية على عناصر من حزب الله حاولوا العودة إلى منطقة كفركلا جنوب لبنان .

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن قواته ما زالت منتشرة في مواقعها جنوب لبنان،مع تأكيده على استعداد سلاح الجو للتدخل في مختلف أنحاء لبنان، وبقاء منظومة الدفاع الجوي في حالة تأهب قصوى .

وفي بيان رسمي، شدد الجيش الإسرائيلي على أنه "سيتعامل مع أي محاولة لخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وسيواصل حماية مواطني إسرائيل".

يُذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار يتضمن فترة مدتها 60 يومًا، يتم خلالها انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، بينما تُنشر القوات المسلحة اللبنانية في المنطقة، مع التزام حزب الله بالانتقال شمال نهر الليطاني.