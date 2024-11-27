شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا: استشهاد 6 أشخاص بينهم عسكريان جراء هجوم إسرائيلي بريف حمص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصدر عسكري سوري استشهاد 6 أشخاص بينهم عسكريان اثنان ومتطوع في الهلال الأحمر، وإصابة آخرين؛ جراء هجوم إسرائيلي استهدف معابر حدودية مع لبنان بريف حمص الغربي.

وقال مصدر وفقًا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الأربعاء، إن القوات الإسرائيلية شنت "عدوانًا جويًا" من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفًا المعابر الحدودية بين سورية ولبنان بريف حمص الغربي، ما أدى إلى إصابة اثني عشر آخرين بجروح منهم أطفال ونساء وعاملون بالهلال الأحمر، بالإضافة إلى أضرار مادية كبيرة.

وشدد الهلال الأحمر السوري على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وتحييد العاملين الإنسانيين وحمايتهم لضمان استمرار الخدمات المنقذة للحياة، معلنًا سحب طواقمه من المعابر الحدودية مع لبنان ضمانًا لسلامتهم.