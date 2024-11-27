شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يتلقى رسالة من رئيس فلسطين تتعلق بالتطورات بالأراضي المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، رسالة خطية من رئيس دولة فلسطين محمود عباس تتعلق بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين، والتطورات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.



وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، تسلم الرسالة وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا، خلال لقائه سفير دولة فلسطين لدى دولة الكويت رامي طهبوب.