شكرا لقرائتكم خبر عن سلسلة غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أكثر من 5 غارات على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

جاء ذلك في نبأ عاجل أورده التليفزيون اللبناني .. مشيرا إلى أن الغارات تأتي عقب إنذارات إسرائيلية وجهتها إلى سكان الضاحية الجنوبية بمنطقة برج البراجنة وتحويطة الغدير للإخلاء.

كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على مدينة النبطية مما أسفر عن استشهاد لبنانيين اثنين، كما شن الطيران الحربي غارة على أطراف بلدة زوطر الشرقية في جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارة على بلدة دير أنطار في قضاء بنت جبيل، كما نفذت غارة على منطقة المعشوق في ضاحية صور.

وأشارت الوكالة إلى أن الطائرات الحربية المعادية شنت غارة على مبنى سكني في حي ريشوم في بلدة الدوير، ودمرته بالكامل، كما شنت غارة مستهدفة بلدة أرنون.