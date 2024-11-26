شكرا لقرائتكم خبر عن بوريل: التجويع يستخدم سلاحا ضد الفلسطينيين بغزة ويجب وقف إطلاق النار بلبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية جوزيب بوريل، إن التجويع يُستخدم سلاحا ضد شعب تُرك وحده في شمال غزة.

وأضاف بوريل في وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا" اليوم الثلاثاء، أن المساعدات الإنسانية لا تصل إلى غزة، والأمم المتحدة غير قادرة على تقديم الدعم، مشيرا إلى أن الوضع في غزة أسوأ منه في لبنان، فهناك 250 ألف شخص في شمال غزة يعانون وحدهم.

وطالب دول الاتحاد الأوربي بالامتثال لواجباتها ولقرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف جالانت.

على صعيد متصل، أكد بوريل أن إسرائيل ليس لديها سبب لرفض وقف إطلاق النار مع لبنان وفقا لما اقترحته فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول السبع المنعقد حاليا في إيطاليا.