شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد وإصابة 18 لبنانيا فى غارات إسرائيلية جنوبى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد وأصيب 18 لبنانيا في غارات إسرائيلية على بلاد عدة جنوبي البلاد.

وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام، اليوم الثلاثاء، أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على بلدة عبا في جنوب لبنان، ما أسفر عن استشهاد لبنانيين اثنين، كما استهدفت غارة جوية معادية منزلين في حي البيدر في البلدة، ودمرتهما بالكامل، وأدت أيضا إلى وقوع 9 جرحى وإلحاق أضرار كبيرة بالمنازل المجاورة للمكان المستهدف.

وأضافت الوكالة، أن 3 لبنانيين استشهدوا بعدما شنت المقاتلات الحربية المعادية غارة على منزلهم في حي الساحة في جبشيت ودمرته، كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على حارة السيار في بلدة كفررمان، ما أسفر عن وقوع 3 جرحى.

وأشارت إلى أن الطيران الحربي المعادي شن غارة على بلدتي دير الزهراني ويحمر الشقيف ما أسفر عن سقوط شهيد، كما أغار على مركز تجاري فدمره.