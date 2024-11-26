شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 11 فلسطينيا فى غارات للاحتلال الإسرائيلى على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 11 فلسطينيا وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته، محافظة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الثلاثاء، باستشهاد 6 مواطنين بينهم نساء وأطفال، وإصابة آخرين، جراء قصف الاحتلال منزلا قرب مسجد الرحمة بمنطقة الزرقا في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة.

واستشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف مدفعية الاحتلال شارع كشكو في منطقة الأبرار شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، كما استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال تجمعا للمواطنين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وفي وسط القطاع، استشهد فلسطيني بقصف من طائرات الاحتلال المسيّرة شمال مخيم البريج، ولم تتمكن طواقم الإسعاف من انتشاله لخطورة المكان بسبب القصف والاستهداف المتواصل من الاحتلال.

وفي جنوب القطاع، فتحت آليات الاحتلال العسكرية أسلحتها الرشاشة على المناطق الشمالية الغربية في مواصي رفح.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44 ألفا و235 فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104 آلاف و638 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.