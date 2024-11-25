شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله ينفذ عمليتين نوعيتين ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الله اللبناني، عن تنفيذ عمليتين نوعيتين ضد قوات الاحتلال الاسرائيلي، دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ودفاعاً عن لبنان.



وذكر الحزب في بيان أورده التلفزيون اللبناني اليوم الاثنين، أنه استهدف برشقات صاروخية تجمعًا لقوات جيش الاحتلال جنوب مدينة الخيام، فضلا عن استهدافه ، وللمرة الأولى ، معسكر الفوران في الجولان السوري المحتل، الذي يُعتبر قاعدة لتمركز القوات البرية الإسرائيلية.