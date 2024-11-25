شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة اللبنانية: استشهاد وإصابة 10 أشخاص فى غارة إسرائيلية على قضاء صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الاثنين، استشهاد وإصابة 10 أشخاص فى الغارة الإسرائيلية على طريق البص قضاء صور.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - أن الغارة الإسرائيلية على طريق البص بقضاء صور أدت إلى سقوط 6 شهداء وإصابة 4 آخرين بجروح.

وفي السياق، أفادت الوكالة اللبنانية بشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة عنيفة على مدينة الهرمل، ما أدى إلى سقوط شهيد وعدد كبير من الإصابات.

كما شن طيران الاحتلال غارة عنيفة على بلدة طير حرفا وآخرى على معركة بقضاء صور، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى، بالإضافة إلى شن غارة على بلدة برج رحال، ما أسفر عن إصابة مواطن بجروح متوسطة، وتدمير منزلين وإلحاق أضرار جسيمة بالمنازل المحيطة بالمكان المستهدف.

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على بلدات عين بعال، والبازورية، وحاريص، والنبي شيت، وكفرحتى، وعلى المنطقة الواقعة بين شارنية والبازورية جنوبي صور، بالإضافة إلى عدة غارات على بعلبك، وغارة على حوش صور استهدفت مباني سكنية، وآخرى على حي الجامعة الإسلامية في المدينة.

وبدأ الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت للمرة الثانية، مستهدفا مبنى في المشرفية، بالإضافة إلى شن غارتين متتاليتين استهدفتا منطقة حارة حريك.

من جانبه، أعلن "حزب الله" استهداف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة ميرون، للمرة الثانية، بصلية صاروخية، بالإضافة إلى قصف تجمع لقوات الاحتلال في مستوطنة أفيفم بالصواريخ.

