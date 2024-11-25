8 انفجارات قوية إثر غارات جوية إسرائيلية على ضواحي بيروت

29 قتيلًا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة القتلى جراء ضربة إسرائيلية استهدفت منطقة مكتظة بالسكان في وسط بيروت يوم السبت ارتفعت إلى 29 شخصًا.



وأضافت الوزارة أن 67 شخصًا آخرين أصيبوا بجروح، مشيرة إلى أن الحصيلة قد ترتفع مع استمرار عمليات إزالة الأنقاض.

وكانت الضربة الإسرائيلية القوية دمرت مبنى متعدد الطوابق يوم السبت في منطقة البسطة في بيروت، على مقربة من البرلمان وقصر الحكومة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي القتلى في جميع أنحاء لبنان يوم السبت بلغ 84 شخصًا، فيما أصيب 213 آخرون بجروح.