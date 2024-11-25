شكرا لقرائتكم خبر عن 8 انفجارات قوية إثر غارات جوية إسرائيلية على ضواحي بيروت والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شن جيش الاحتلال الإسرائيلي مجددًا غارات جوية على مبانٍ بالقرب من العاصمة اللبنانية بيروت، ما أدى إلى وقوع ما لا يقل عن 8 انفجارات قوية.
وتلت الغارات الجوية عدة دعوات للإخلاء وجهها جيش الاحتلال الإسرائيلي لسكان الضواحي، المعروفة باسم الضاحية الجنوبية.
ولم ترد على الفور معلومات بشأن الأضرار أو الضحايا.
وعلى الرغم من الجهود الجارية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في لبنان، فإن الاشتباكات المسلحة بين تصاعدت في الأيام الأخيرة.
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة القتلى جراء ضربة إسرائيلية استهدفت منطقة مكتظة بالسكان في وسط بيروت يوم السبت ارتفعت إلى 29 شخصًا.
وكانت الضربة الإسرائيلية القوية دمرت مبنى متعدد الطوابق يوم السبت في منطقة البسطة في بيروت، على مقربة من البرلمان وقصر الحكومة.
وتلت الغارات الجوية عدة دعوات للإخلاء وجهها جيش الاحتلال الإسرائيلي لسكان الضواحي، المعروفة باسم الضاحية الجنوبية.
ولم ترد على الفور معلومات بشأن الأضرار أو الضحايا.
وعلى الرغم من الجهود الجارية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في لبنان، فإن الاشتباكات المسلحة بين تصاعدت في الأيام الأخيرة.
29 قتيلًا
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة القتلى جراء ضربة إسرائيلية استهدفت منطقة مكتظة بالسكان في وسط بيروت يوم السبت ارتفعت إلى 29 شخصًا.
وأضافت الوزارة أن 67 شخصًا آخرين أصيبوا بجروح، مشيرة إلى أن الحصيلة قد ترتفع مع استمرار عمليات إزالة الأنقاض.
وكانت الضربة الإسرائيلية القوية دمرت مبنى متعدد الطوابق يوم السبت في منطقة البسطة في بيروت، على مقربة من البرلمان وقصر الحكومة.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي القتلى في جميع أنحاء لبنان يوم السبت بلغ 84 شخصًا، فيما أصيب 213 آخرون بجروح.