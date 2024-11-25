شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 22 مهاجرا صوماليا إثر انقلاب قاربين قرب سواحل مدغشقر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الحكومة الفيدرالية الصومالية "إن الجهود جارية لإعادة المواطنين الصوماليين الذين تم إنقاذهم من مياه مدغشقر".



وبعث وزير الإعلام والثقافة والسياحة فى الحكومة الصومالية داود أويس - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية-بتعازيه لأسر الضحايا الذين لقوا حتفهم جراء غرق سفينة كانوا يستقلونها والبالغ عددهم 22 شخصا، مشيراً إلى أن الأشخاص الـ 48 الذين تم إنقاذهم هم الآن فى أيدى حكومة مدغشقر.



وقال وزير الإعلام الصومالى "إن الحكومة الصومالية ترسل مسؤولين إلى هناك لمعرفة أحوال المواطنين الصوماليين ومن أين أتوا، وسيتم التأكد من أن جميع المتضررين صوماليون".

وأضاف الوزير الصومالى أن الحكومة ستجرى تحقيقات بشأن ملابسات الكارثة والمتورطين فيه، محذرا الشباب الصومالى من مغبة خطر التهريب بطريقة غير شرعية.