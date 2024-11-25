شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعلن مهاجمة 12 مقرا لحزب الله بالضاحية الجنوبية لبيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم مهاجمة 12 مقرا لحزب الله بالضاحية الجنوبية لبيروت تابعة لهيئة الاستخبارات وللوحدة الصاروخية لحزب الله".

يذكرأن، قال حزب الله اللبناني إنه استهدف برشقة صاروخية للمرة الثانية تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي عند مثلث دير ميماس بكفركلا في جنوب لبنان.

وأضاف أنه قصف بالصواريخ قوة إسرائيلية أثناء تقدمها لسحب دبابة مدمرة عند الأطراف الغربية لبلدة دير ميماس.