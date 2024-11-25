شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يعلن تنفيذ 51 عملية ضد أهداف ومواقع فى شمال إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الله تنفيذ 51 عملية تصدٍّ لمحاولات تقدّم الاحتلال وضد مواقع وقواعد انتشاره ومستوطنات ومدن في شمال إسرائيل.

ونسبت صحيفة يديعوت أحرونوت الى ما وصفتهم بمسؤولين إسرائيليين كبار قولهم أن هناك احتمالا لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان في وقت مبكر من هذا الأسبوع.



وأضاف هؤلاء المسؤولون أنه من الواضح أن حزب الله سيزيد من عدد عمليات إطلاق الصواريخ مع اقتراب الاتفاق ، لإظهار أنه لا يزال يحتفظ بقوته ، وأنه سيكون صاحب الكلمة الأخيرة.



وقالت الصحيفة إن إسرائيل تعتزم أيضًا تكثيف هجماتها في بيروت من أجل إلحاق المزيد من الضرر بقدرات حزب الله.

وأشارت الى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد ، مساء اليوم الأحد ، مشاورات وزارية محدودة بمشاركة رؤساء المؤسسة الأمنية ووزراء الحكومة يسرائيل كاتس، وجدعون ساعر، ورون ديرمر، وبتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير، لمناقشة المفاوضات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.



وكانت القناة السابعة الإسرائيلية قد ذكرت، أن المبعوث الأمريكي عاموس هوكستاين وجه رسالة إلى إسرائيل بضرورة التوصل إلى اتفاق مع لبنان خلال الأيام القليلة القادمة.



ونقلت قناة "سكاي نيوز" عن ما وصفته بمصدر أمني إسرائيلي بارز قوله إن إسرائيل أعطت المبعوث الأمريكي عاموس هوكستاين الضوء الأخضر للمضي قدما نحو اتفاق في لبنان.