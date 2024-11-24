شكرا لقرائتكم خبر عن انفجارات عنيفة بمحيط تمركز آليات الاحتلال فى مخيم جباليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وسائل إعلام فلسطينية سماع إطلاق نار كثيف يتخلله دوي انفجارات عنيفة في محيط تمركز آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

يذكر انه استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين اليوم الأحد، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيمي جباليا والنصيرات، شمال ووسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - باستشهاد وإصابة فلسطينيين، جراء إطلاق آليات الاحتلال الرصاص الحي صوبهم، أثناء محاولتهم الخروج من مخيم جباليا.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن عددا من الفلسطينيين استشهدوا، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال لمنزل في حي الرحمة غرب مخيم النصيرات، مشيرة إلى أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في النصيرات؛ ما أدى إلى استشهاد فلسطيني، كان يحاول صيانة سطح منزله، لمنع تسريب مياه الأمطار.