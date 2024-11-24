شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة إسرائيلية تلقى قنابل على مستشفى كمال عدوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام ، إن طائرات مسيرة إسرائيلية من طراز "كواد كابتر" تلقي قنابل على مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وفي القطاع المحاصر، استهدفت المسيرات الإسرائيلية مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا، فى الساعات الاولى من اليوم الأحد، وهو ما أسفر عن إصابة مديرها الدكتور حسام أبو صفية وعدد من الكوادر الطبية، حيث أفادت المصادر إلى أن أبو صفية، أصيب بشظايا قنبلة ألقتها طائرة مسيرة من طراز "كواد كابتر" أثناء تفقده المرضى داخل أروقة المستشفى.

وبحسب مصادر فلسطينية، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي محطات الأكسجين مرة أخرى اليوم الأحد بعدة قنابل في داحل المستشفى.