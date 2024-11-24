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إصابة 15 فلسطينيا إثر سقوط صاروخ على مخيم طولكرم بالضفة الغربية

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القاهرة - سامية سيد - أصيب 15 فلسطينيا على الأقل، مساء اليوم الأحد، جراء سقوط صاروخ على مخيم طولكرم.

وأفاد رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم فيصل سلامة، لـ"وفا"، بإصابة 15 مواطنا، بينهم نساء، بشظايا صاروخ سقط على منزل مهجور يعود لعائلة الشيخ علي، في منطقة حارة المربعة بالمخيم.

وأضاف أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بالمدينة، ووصفت حالتهم ما بين متوسطة وطفيفة.

وأشارت مصادر محلية إلى أن مصدر الصاروخ لم يحدد إن كان من لبنان أو من الصواريخ الاعتراضية التي يطلقها الاحتلال الاسرائيلي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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