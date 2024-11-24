شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلي: معدل الهجمات على بيروت سيرتفع خلال الأيام المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن معدل الهجمات الإسرائيلية على بيروت سيرتفع خلال الأيام القادمة.

وأضافت القناة أن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن المبعوث الأمريكي هوكستين أبلغ إسرائيل أن الجانب اللبناني وافق على معظم القضايا الخلافية في اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، ونائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط يزور إسرائيل غدا لنقاش البنود الأخيرة في الاتفاق.



ويواصل جيش الاحتلال جرائمه فى لبنان وتدميره للمنازل والبنى التحتية وتهجير الأهالي، وسط أنباء متضاربة بثتها وسائل الإعلام الإسرائيلية عن هدنة محتملة قد تحقن دماء الأبرياء في لبنان.



أعرب نجيب ميقاتى رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، عن أمله في الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، وقال إنه لم يكن يعتقد أن التوصل إلى اتفاق ممكن إلا بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.



تتردد أنباء عن اتفاق محتمل إبرامه خلال أيام بين لبنان وإسرائيل يضمن وقفا لإطلاق للنار مدة 60 يومًا، ووفق هيئة البث العامة الإسرائيلية فإن، مسودة الاتفاق تنص على هدنة أولية لمدة 60 يوما.

