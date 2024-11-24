شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا يؤكد: نمر بلحظة حرجة للغاية فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون أننا نمر بلحظة حرجة للغاية في المنطقة، مؤكدا أن الأمم المتحدة تتابع عن كثب ما يحدث في غزة ولبنان، قائلا أن رسالته طوال الوقت أننا بحاجة الآن إلى التأكد من وقف إطلاق نار فوري في غزة، ووقف إطلاق نار في لبنان، وأن نتجنب جر سوريا إلى مزيد من الصراع جاء ذلك أن الأمم المتحدة تتابع عن كثب عقب اجتماعه مع وزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ.

وحول الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا طيلة الوقت قال المسؤول الأممي من الأهمية بمكان أن نعمل على خفض التصعيد حتى لا تنجر سوريا إلى هذه الأزمة. ومن الواضح أن هذا يتطلب تحركاً من جانب المجتمع الدولي عندما يتعلق الأمر بالوضع في غزة، كما قلت، وفي لبنان، وفي سوريا.

وأضاف المسؤول الأممي عاد أكثر من 400 ألف سوري من لبنان إلى سوريا. وهذا يفرض مسؤولية ثقيلة على الحكومة والمجتمع الدولي. ونحن بحاجة إلى أن نرى الحكومة تواصل القيام بما فعلته بشكل جيد حتى الآن وتوفير الحماية والأمن لأولئك العائدين، ونحن بحاجة إلى أن نرى المجتمع الدولي يفي بمسؤولياته ويزيد من تمويله لسوريا في هذا الوضع الحرج للغاية، مؤكدا نحن بحاجة إلى معالجة قضايا الاقتصاد وإعادة الإعمار وملف اللاجئين وكل هذه القضايا كما تعلمون مترابطة بالفعل.