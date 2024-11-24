شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد عسكرى وإصابة 18 جنديا لبنانيًا فى استهداف إسرائيلى لأحد مراكز الجيش والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الجيش اللبنانى بيانا أكد فيه استشهاد أحد العسكريين وإصابة 18 آخرين بينهم مصابون بجروح خطيرة نتيجة استهداف العدو الإسرائيلي مركز الجيش في العامرية على طريق القليلة- صور، كما تعرض المركز لأضرار جسيمة.

وكانت بيروت وتحديدا منطقة البسطة بوسط بيروت قد تعرضت لغارة عنيفة أدت إلى سقوط 20 شهيدا وإصابة 63 آخرين.

ومن جهة أخرى، قطعت القوات الإسرائيلية خطوط الإمداد إلى بلدة الخيام الحدودية ، وأحكمت طوقاً نارياً على المقاتلين الموجودين فيها بالقصف المدفعي والجوي، بعد تقدمها إلى بلدة ديرميماس المشرفة على مجرى نهر الليطاني، في محاولة للتوغل إلى وسط المدينة التي لا يزال مقاتلو حزب الله يوجدون فيها، ويحاولون التصدي للقوات الإسرائيلية، وذلك بعد 25 يوماً من محاولات السيطرة على البلدة الاستراتيجية.