شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: الهجرة والنزوح الداخلى من أهم التحديات السكانية بأمتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، في اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس العربي للسكان والتنمية الذي يعقد بمقر الامانة العامة للجامعة العربية اليوم.

وقالت أبو غزالة إن الاجتماع يأتي في ظل استمرار الأوضاع الكارثية في السودان والحرب الإجرامية والابادة الجماعية التي تمارس في غزة ولتي امتدت الى لبنان حاصدة الأرواح والممتلكات والبنى التحتية والمرافق العامة لتلقي بتداعياتها المأساوية على الواقع السكاني وتزيد من التحديات الراهنة التي تواجهها المنطقة العربية وتتسبب في تغيير الواقع الديموغرافي وتعيق تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030.

وأضافت أن الدول العربية تواجه قضايا وتحديات سكانية متنوعة أهمها الهجرة والنزوح الداخلي، النمو الديموغرافي المتسارع، ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، قضايا الصحة الإنجابية، تداعيات التغير المناخي وغيرها، وفي ظل تنامي عدد سكان المنطقة العربية، تتفاوت قدرة الدول العربية ومواردها لتلبية الحاجات لسكانها وعدم ترك أحد يتخلف عن الركب.

وكشفت انه من بين القضايا المطروحة للنقاش إقرار جائزة هي الأولى من نوعها للتميز السكاني في المنطقة العربية، كإحدى الأدوات المحفزة لزيادة الوعي وتعزيز جهود العمل السكاني وتشجيع المبادرات الوطنية والحكومية، مؤكدة حرص المجلس منذ تأسيسه إلى تعزيز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول العربية وذلك للاستفادة من التجارب الرائدة في مجال السكان والتنمية والاستئناس بها على المستوى الإقليمي.