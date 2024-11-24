شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الديوان الملكى الأردنى يزور مصابى حادث الاعتداء الأمنى مندوبا عن الملك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأن رئيس الديوان الملكي الهاشمي في الأردن يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، على الوضع الصحي لرجال الأمن العام، الذين تعرضوا لإصابات بحادثة إطلاق النار على إحدى دوريات الأمن العام العاملة في منطقة الرابية، مندوبا عن الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة ونقل لهم تحياته وتمنياته لهم بالشفاء العاجل.

واستمع العيسوي بحضور مدير الخدمات الطبية الملكية بالإنابة الدكتور الدكتور حسين الخريشا ومساعد مدير الأمن العام للعمليات والتدريب العميد أنور الطراونة، إلى شرح من الجهاز الطبي المشرف على المصابين، الذين يتلقون العلاج في الخدمات الطبية الملكية، وحالتهم الصحية العامة مستقرة.

كما قام رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسان - يرافقه وزير الداخلية مازن الفراية ومدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة - بزيارة المصابين من رجال الأمن العام بحادث إطلاق النار فجر الأحد.

وقال رئيس الوزراء الأردني - لمصابي حادثة الرابية - "نحن معكم وأنتم فخرنا وعزنا"، متمنيا لهم الشفاء العاجل

من جانبه قال رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، إن أمن الأردن واستقراره فوق كل اعتبار، مؤكداً أن المجلس وأبناء الشعب الأردني كافة يقفون بحزم وثبات خلف قيادتهم وجيشهم وأجهزتهم الأمنية بمواجهة قوى الظلام والإرهاب التي تحاول عبثاً ووهماً النيل من هذا الحمى .

وأضاف في بيان صادر عن مجلس النواب، أن حادثة الاعتداء على رجال الأمن العام فجر اليوم في منطقة الرابية هو عمل إرهابي جبان لن ينال أصحابه إلا الخذلان والخسران وإن جند الأردن بعون المولى هم الغالبون .

وتابع، ليضرب نشامى جيشنا وأجهزتنا بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الأردن، مشيراً إلى أن إحباط الجيش في المنطقة العسكرية الشرقية اليوم محاولة تسلل جديدة لأراضي المملكة، يدفعنا لمزيد من التماسك في جبهة داخلية أكثر صلابة ومتانة بمواجهة ما يحاك لهذا الوطن من محاولات استهداف مستمرة .

وأكد، أننا "في مجلس النواب وقوفنا خلف القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبد الله الثاني، وخلف كل جهد وعمل بطولي يقوم به الجيش والأجهزة الأمنية في الذود عن الوطن، ونقول لكل من يقف وراء قوى التطرف والإرهاب الغادرة الآثمة إن الأردن كان وسيبقى عصياً على أطماعكم ولن تنالوا من الأرض الأردن إلا الهوادة والصلابة، وسيبقى الأردن على عهده مع أمته في خندق الدفاع عنها وعن قضاياها العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ولن تثنيه أي أعمال جبانة عن تمسكه بمبادئه وقيمه ورسالته النبيلة".