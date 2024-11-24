شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 3 فلسطينيين وسط وجنوب قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 3 فلسطينيين وأُصيب آخرون بجروح، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية، النصيرات ومدينة رفح، وسط وجنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - باستشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال خيمة للنازحين في منطقة النصيرات.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن سقوط شهيد وإصابة آخر، في قصف الاحتلال لتجمع للفلسطينيين في خربة العدس بمحيط مدرسة العقاد شمال رفح، كما أصيب عدد من الفلسطينيين، في قصف الاحتلال المدفعي على نازحين في مخيم جباليا شمال القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023؛ ما أسفر عن استشهاد 44 ألفا و176 فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104 آلاف و473 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرق ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.