شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الإماراتية: نتابع عن كثب قضية تغيب "زفى كوغان" والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة الخارجية فى دولة الإمارات، فى بيان لها ، أنها تتابع "عن كثب" قضية تغيب المواطن الذى يحمل الجنسية المالدوفية "زفي كوغان" وفق وكالة الأنباء الإمارتية وام.

وأكد ماجد المنصوري، مدير إدارة رعايا الأجانب في وزارة الخارجية بالإمارات أن الوزارة تتابع عن كثب قضية تغيب المواطن من الجنسية المالدوفية "زفي كوغان" وأنها على تواصل مع أسرته، وتقدم كافة أشكال الدعم اللازمة لها. كما أشار إلى أن الوزارة تتواصل بشكل مستمر مع سفارة مالدوفا في أبوظبي في هذا الصدد".

وكانت وزارة الداخلية الإماراتية، أعلنت فى وقت سابق، ورود بلاغ من عائلة شخص من الجنسية المولدوفية يدعى "زفي كوغان"، يفيد بتغيبه وانقطاع الاتصال به منذ الخميس الماضي.

وأكدت الوزارة أن الأجهزة المختصة وفور ورود البلاغ بدأت عمليات البحث والتحري داعية الجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية "وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة والأخبار المضللة التي تهدف إلى إثارة البلبلة في المجتمع".

وذكر البيان أن "القنصلية الإسرائيلية في أبوظبي على اتصال مع العائلة منذ بداية الحدث وتستمر في مرافقتها في هذه اللحظات الصعبة، وتم إبلاغ عائلته في البلاد".

ولفت البيان أن قتل كوغان حادث إرهابى معاد للسامية.