شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 7 فلسطينيين بينهم أطفال في غارات على مخيمين وسط غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 7 فلسطينيين، بينهم 4 أطفال، وأصيب آخرون في غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي، على مخيمي المغازي والبريج وسط قطاع غزة.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الأحد باستشهاد طفلين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال منزلا في مخيم المغازي وسط القطاع، وباستشهاد مواطن وإصابة 3 آخرين في قصف مسيّرة للاحتلال خيمة تؤوي نازحين في المخيم، كما استشهد 4 مواطنين بينهم طفلتان شقيقتان وأصيبت والدتهما وطفلتين بجروح خطيرة، جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة في مخيم البريج وسط القطاع.



وفي سياق متصل، انتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ جثماني شهيدين من منطقة الصفطاوي شمال غرب مدينة غزة.



وأطلقت آليات الاحتلال الرصاص بشكل كثيف باتجاه شارع صلاح الدين، من دوار التحلية حتى منطقة معن شرق خان يونس، جنوب القطاع.



وأصيب عدد من الفلسطينيين، منهم بجروح خطيرة، جراء استهداف الاحتلال تجمعا للمواطنين بالقرب من مدرسة العقاد بخربة العدس شمال مدينة رفح، جنوب القطاع.