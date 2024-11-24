شكرا لقرائتكم خبر عن غارات إسرائيلية على بلدات جنوب لبنان.. وحزب الله يستهدف تجمعا للاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أطراف الماري، قرب حاجز الجيش، جنوبي لبنان، بالقذائف الفوسفورية، بالتزامن مع تنفيذ غارات على مدينة الخيام، وتفخيخ المنازل وتفجيرها، بعد تدمير مسجد طيرحرفا في جنوب لبنان.



وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام، اليوم الأحد، أن "طيران الاحتلال الإسرائيلي أغار على: كفرشوبا، الخيام، النبطية حي الراهبات، النبطية الفوقا وبين النميرية والشرقية؛ ما أدى إلى استشهاد 3 عناصر من الهيئة الصحية الإسلامية، كما نفذ غارة بمسيرة على دوحة كفررمان، وقصف حاروف والجبل الأحمر".



وأوضحت الوكالة أن "مدفعية قوات الاحتلال قصفت بلدات يحمر الشقيف، الجبل الأحمر بين حاروف وشوكين وزبدين، وأغارت على أرنون وكفرتبنيت وحرش علي الطاهر ومحيط قلعة الشقيف، مجرى الليطاني بين زوطر وديرسريان، وبين شوكين وميفدون، وأطراف كفرصير، كما نفذت 3 غارات على عين قانا في إقليم التفاح".



وأشارت إلى أن "الطيران المعادي أغار على طريق الخردلي، مما أدى إلى قطع الطريق بين النبطية ومرجعيون، بعدما كان الجيش وقوات (اليونيفيل) قد فتحاها أمس الأول الجمعة إثر غارة عليها".



في سياق متصل، استهدف حزب الله اللبناني تجمعًا لقوّات جيش الاحتلال الإسرائيلي عند مثلّث دير ميماس - كفركلا، للمرّة الخامسة، بقذائف المدفعيّة.