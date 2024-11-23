شكرا لقرائتكم خبر عن ينطلق غدًا.. تفاصيل فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنطلق غدًا بمقر جامعة الدول العربية، فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الخامسة.

وتُعقد الفعاليات بعنوان "حلول مستدامة من أجل مستقبل أفضل : المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور". فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة وأعلنت مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بالجامعة العربية الوزير مفوض الدكتورة ندى العجيزي، أن الفعاليات ستستمر أربعة أيام.



وستناقش أهمية إيجاد الحلول العملية التي من شأنها تسريع وتيرة التنفيذ عن طريق تعزيز الشراكات الفاعلة، التي تدفع نحو تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية.

وسيشهد الأسبوع العربي للتنمية المستدامة مشاركة من الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والشباب الفاعلين في المجالات التنموية.