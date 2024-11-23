شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جديد في عدد الشهداء والمصابين بغزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ مطلع أكتوبر 2023 إلى 44176 شهيدًا.

كما أصيب نحو 104473شخصًا معظمهم من النساء والأطفال. شهداء غزة وأشارت الصحة الفلسطينية، إلى استشهاد 120 فلسطينيًا، وإصابة 205 بجروح مختلفة وحروق بعضها خطيرة، خلال الساعات الـ 48 الماضية.



بالإضافة إلى ارتكاب 7 مجازر بحق العائلات الفلسطينية، نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأكدت وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في كافة مناطق القطاع، لم يتم انتشالهم، لعدم توفر الإمكانات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.