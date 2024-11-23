شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وعشرات المصابين في غارات إسرائيلية وسط بيروت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الصحة اللبنانية اليوم السبت، إن ما لا يقل عن 11 شخصًا قتلوا في غارات إسرائيلية على منطقة في وسط بيروت.

واستهدف هجوم منطقة البسطة ذات الكثافة السكانية العالية، أسفر أيضا عن إصابة 63 شخصًا. This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum) https://twitter.com/alyaum/status/1860358658111992112?ref_src=twsrc%5Etfw حرب لبنان كما عثر على أشلاء من جثث تحت الأنقاض، وقد شُن الهجوم في ساعة الفجر دون تحذير مسبق من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا المدنيين وتدمير واسع النطاق، كما هزت انفجارات قوية بيروت نتيجة الغارات.

