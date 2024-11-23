شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السودانى يسترد مدينة سنجة من يد "الدعم السريع" والان مع تفاصيل الخبر

أعلن خالد الأعيسر، المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية، وزير الثقافة والإعلان، استعادة القوات المسلحة السودانية، لمدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من قبضة الدعم السريع، وبسط سيطرتها عليها، مؤكدا أن لحظة المحاسبة قادمة.

وأضاف في منشور بصفحته الرسمية على فيسبوك، أن العدالة والمحاسبة ستطال كل مرتكبي الجرائم، مشيرا إلى أنه سيتم معاقبة المجرمين بما يتناسب مع أفعالهم، وفقا لوكالة أنباء سونا.

وقال الأعيسر في منشوره :"إن عزم الشعب السوداني وإرادته في مواجهة التحديات والمحن يعكسان قوة وصمود الشعب وأجهزته العسكرية والأمنية التي لا تعرف الانكسار".

وتابع :"إن الثقة التي يتمتع بها السودانيون في قواتهم المسلحة والمخابرات والقوات النظامية الأخرى، بالإضافة إلى القوات المشتركة والمستنفرين، ستظل ثابتة وراسخة رغم حجم الاستهداف الداخلي والخارجي، وهذه الثقة هي دليل على وحدة الهدف ووضوح الرؤية وتماسك الإرادة الوطنية".

واستمر: "إن هذا الصمود المستمر يؤكد أن الشعب السوداني وقواته على موعد مع تحقيق المزيد من الانتصارات التي ستعيد للبلاد أمنها واستقرارها، وتطهرها من الفتن التي زرعها المتمردون والعملاء ومن يقف خلفهم من دول وأطراف متورطة".

واختتم: "عادت مدينة سنجة اليوم إلى حضن الوطن بفضل الله وعزيمة الأبطال، ولحظة تطبيق العدالة والمحاسبة قادمة، وستطال كل من ساهم في هذه الجرائم، وسيتم معاقبة المجرمين بما يتناسب مع أفعالهم، التحية للقوات المسلحة السودانية والأجهزة الأمنية والقوات المشتركة والمستنفرين، ولكل من حمل همّ الوطن من زاويته وموقعه وإسهامه، وما النصر إلا من عند الله، والله أكبر".