شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة اللبنانية: الغارات الإسرائيلية تضع ضغطا إضافيا على القطاع الطبى والان مع تفاصيل الخبر

قال رئيس دائرة المستشفيات في وزارة الصحة اللبنانية، هشام فواز، إن الغارات الإسرائيلية تضع ضغطا إضافيا على عمل القطاع الطبي، موضحا أن وزارة الصحة اللبنانية تعمل على ملفين هامين هما أعداد الجرحى المتزايد يوما بعد يوم، والملف الآخر يتعلق بالنازحين وما يحتاجونه من أدوية ومستلزمات طبية عاجلة وفق قناة العربية.

وحذر من أن الاستهدافات الإسرائيلية تطال كل لبنان وأن قوات الاحتلال تستهدف بشكل ممنهج المدنيين والأطفال والنساء العزل، في خرق صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ونوه فواز بوجود تنسيق مع كافة المنظمات الدولية والعربية لتوفير احتياجات القطاع الصحي، مؤكدا أن لبنان تعتمد على الشراكة وعلى دعم المؤسسات لأن لبنان يتعرض لضغوطات كبيرة جدا تتعلق بالاقتصاد والقطاع الصحي في ظل استمرار تصاعد العدوان الإسرائيلي.

وكانت حصيلة ضحايا الغارة الإسرائيلية على مبنى سكني بمنطقة "البسطة" وسط بيروت، قد ارتفعت إلى 11 شهيدا و63 مصابا.

وذكر التليفزيون اللبناني، اليوم السبت، أن الحصيلة المحدثة لأعداد الشهداء والمصابين لاستهداف المبنى السكني، أكدت العثور على أشلاء أشخاص آخرين.

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية قد ذكرت في وقت سابق اليوم، أن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف مبنى سكني من 8 طوابق بخمسة صواريخ بمنطقة البسطة، أسفرت عن تدمير المبنى وتضرر عدد من المبانى المحيطة.