شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث التهديدات الإسرائيلية ضد العراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعقد مجلس جامعة الدول العربية دورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين غدًا برئاسة اليمن، وذلك بناءً على طلب العراق.

وأوضح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، في تصريح اليوم، أن الاجتماع سيناقش مذكرة رئيس مجلس الأمن الدولي بشأن ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي بزيادة وتيرة وشدة الهجمات عليه عبر الأراضي العراقية منذ سبتمبر الماضي والهادفة لجر المنطقة إلى حرب إقليمية أوسع.

وقال: إن "الأمانة العامة للجامعة العربية تلقت طلبًا عراقيًا بعقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية وتم تعميمه على الدول العربية الأعضاء للتشاور، وتم الاتفاق على عقد الدورة غدًا بمقر الأمانة العامة"، مشيرًا إلى أن عدة دول أيدت الطلب العراقي.