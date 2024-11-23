شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: ارتفاع حصيلة ضحايا الغارة الإسرائيلية على "البسطة" إلى 11 شهيدا و63 مصابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت حصيلة ضحايا الغارة الإسرائيلية على مبنى سكني بمنطقة "البسطة" وسط بيروت، إلى 11 شهيدا و63 مصابا.

وذكر التليفزيون اللبناني، اليوم السبت، أن الحصيلة المحدثة لأعداد الشهداء والمصابين لاستهداف المبنى السكني، أكدت العثور على أشلاء أشخاص آخرين.

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية قد ذكرت في وقت سابق اليوم، أن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف مبنى سكني من 8 طوابق بخمسة صواريخ بمنطقة البسطة، أسفرت عن تدمير المبنى وتضرر عدد من المبانى المحيطة.

وعلى الصعيد الميدانى ، يواصل الاحتلال الإسرائيلي محاولاته اقتحام بلدة الخيام باستخدام شتى أنواع الأسلحة في عملية توغله ومحاولة سيطرته على البلدة، التي تعتبرها إسرائيل بوابة استراتيجية تمكنها من التوغل البري السريع، خلافًا لما حدث في بعض البلدات الجنوبية الأخرى.

وتترافق هذه المحاولات مع تصعيد واضح في القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي في اليومين الماضيين، حيث كثف الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته على البلدة وقصفت مدفعيته وسط البلدة وأطرافها بالقذائف المدفعية الثقيلة والمتوسطة ، وليل أمس أطلق الاحتلال القذائف الفوسفورية على منطقة الجلاحية شمال البلدة، وأصوات إطلاق النار ترددت دون توقف في البلدة.

ويحاول جيش الاحتلال، في خطته للتقدم البري في البلدة، تطويقها من جميع الجوانب والمحاور، مع غطاء جوي وبري واسع.. ولا تقتصر خطة جيش الاحتلال في الخيام على التوغل البري فقط، بل شملت تنفيذ عمليات تفخيخ بعض المنازل والمباني ونسفها، كما حدث في بعض البلدات الجنوبية الأخرى مثل العديسة ويارون وعيترون وميس الجبل، بحسب الوكالة اللبنانية.

وتعتبر بلدة الخيام ذات رمزية خاصة بالنسبة للبنانيين، إذ كانت أول منشأة يحررها أهالي الجنوب بعد تطبيق إسرائيل للقرار الدولي 425 في 25 مايو 2000، وهو اليوم الذي يُطلق عليه حزب الله "يوم التحرير".. وتبقى الأوضاع في بلدة الخيام محط أنظار واهتمام كل اللبنانيين والمجتمع الدولي، إذ يشهد لبنان واحدة من أكثر الفترات دموية في تاريخه، بينما يتطلع اللبنانيون إلى احتمال تحقيق تهدئة تُنهي التصعيد المستمر وتضمن لهم استقرارًا وأمانًا في ظل التحديات العسكرية المستمرة.