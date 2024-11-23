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البرلمان الصومالي يصادق على مشروع قانون الانتخابات

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القاهرة - سامية سيد - صادق نواب مجلسي البرلمان الفيدرالي الصومالي في جلسة مشتركة لهم، اليوم /السبت/، على مشروع قانون الانتخابات الوطنية في البلاد.


وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم، أنه صوت لصالح المصادقة على القانون 169 نائبا، فيما رفضه نائبان، وامتنع عن التصويت نائب واحد.


ويعد مشروع قانون الانتخابات الوطنية مهما لإجراء انتخابات بنظام الصوت الواحد في البلاد.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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