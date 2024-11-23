شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الصومالي يصادق على مشروع قانون الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صادق نواب مجلسي البرلمان الفيدرالي الصومالي في جلسة مشتركة لهم، اليوم /السبت/، على مشروع قانون الانتخابات الوطنية في البلاد.



وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم، أنه صوت لصالح المصادقة على القانون 169 نائبا، فيما رفضه نائبان، وامتنع عن التصويت نائب واحد.



ويعد مشروع قانون الانتخابات الوطنية مهما لإجراء انتخابات بنظام الصوت الواحد في البلاد.