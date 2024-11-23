شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدنى اللبنانى: رفع أنقاض المبنى المستهدف بالبسطة قد تستغرق أياما والان مع تفاصيل الخبر

قال الدفاع المدني اللبناني للقاهرة الإخبارية، إن أعمال رفع أنقاض المبنى المستهدف في البسطة قد تستغرق أياما.

شنّ طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية، اليوم السبت، وسط العاصمة اللبنانية بيروت، أسفرت عن تدمير مبنى سكني مؤلف من 8 طوابق في شارع المأمون بمنطقة البسطة.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، أن أربعة صواريخ على الأقل أطلقت في هجوم جوي على وسط بيروت، مع مواصلة إسرائيل لحملتها العسكرية المُكثفة على حزب الله اللبناني.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، أن أربعة صواريخ على الأقل أطلقت في هجوم جوي على وسط بيروت، مع مواصلة إسرائيل لحملتها العسكرية المُكثفة على حزب الله اللبناني.