شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين برصاص الاحتلال فى غزة لـ189 شخصا والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى (189 صحفياً وصحفيةً) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي وائل إبراهيم أبو قفة، المحاضر بقسم الصحافة والإعلام في الجامعة الإسلامية، ويعمل صحفياً في إذاعة القرآن الكريم التعليمية - صوت الجامعة الإسلامية.

وأدان المكتب بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين، ونُحمّله كامل المسؤولة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء، وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم إلى ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين.