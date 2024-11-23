شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسحب الجنسية من 1158 شخصا بينهم 1145 امرأة والان مع تفاصيل الخبر

قالت وسائل إعلام كويتية، إنه تم إصدار 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1158 شخصا وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.



وجاء في المراسيم التي تنشرها الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" في عددها الصادر غدا (الأحد) ان قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.



وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافة الي سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناء على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية والتي تنص على سحب شهادة الجنسية إذا تبين انها أعطيت بغير حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية، وينبغي على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية.