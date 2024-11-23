شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة عبرية: تحطم صاروخ بجوار مصنع في حيفا المحتلة دون وقوع إصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تحطم صاروخ أُطلق من لبنان بجوار مصنع بالقرب من (حيفا) خلال الساعات الأولى من صباح اليوم /السبت/ دون وقوع إصابات.



وذكرت صحيفة (تايمز إوف إسرائيل) اليوم السبت، أن منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أفادت بسقوط صاروخ واحد على الأقل من لبنان على منطقة (حيفا) خلال الليل شمالي إسرائيل، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في الحادث.



كما أفادت وسائل إعلام عبرية بأن خمسة صواريخ أطلقت خلال القصف، حيث تُظهر لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي دفاعات جوية تعترض صواريخ فوق (حيفا).



ولم يصدر أي تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي على الهجوم، الذي أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار في عدة مجتمعات في منطقة خليج (حيفا).