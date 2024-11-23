الخليج اليوم .. السعودية.. إحباط 5 محاولات لتهريب مئات آلاف حبوب "الكبتاغون"

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تمكنت السلطات السعودية من إحباط 5 محاولات لتهريب مئات آلاف حبوب "الكبتاغون" المخدرة، وكانت مخبأة في عدد من المركبات القادمة إلى المملكة عبر "منفذ الحديثة".

وأوضحت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" في منفذ الحديثة، أنها تمكنت من إحباط 5 محاولات لتهريب 313906 حبة "كبتاغون"، عُثر عليها مُخبأة في عدد من المركبات القادمة إلى السعودية عبر المنفذ.

وأوضحت الهيئة أنه عند خضوع عدد من المركبات والشاحنات للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية والوسائل الحية "الكلاب البوليسية"، عُثر على تلك الكميات من حبوب "الكبتاغون" مخبأة بطرق مختلفة، حيث عُثر في المحاولة الأولى على 86000 حبة كبتاغون مخبأة بداخل فتحة السقف الخاصة بالمركبة، وجزء من الكمية كان مخبأ أسفل الملابس التي يرتديها المهرب.

وأشارت إلى أنه في المحاولة الثانية عُثر على 65116 حبة كبتاغون مخبأة في ثلاجة خاصة بكابينة الشاحنة.

كما أحبط المنفذ محاولة تهريب ثالثة، حيث عُثر على 52907 حبة، كانت مُخبأة بداخل أرضية إحدى المركبات القادمة عبر المنفذ.

ولفتت الهيئة إلى أنه في المحاولة الرابعة، تمكن المنفذ من إحباط تهريب 55232 حبة، كانت مُخبأة بداخل خزان وقود إحدى المركبات القادمة، كما تم إحباط محاولة تهريب 54651 حبة عُثر عليها مخبأة بداخل الإطار الاحتياطي لإحدى المركبات.

وشددت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" على أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وأنها تقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقا لأبرز ركائز استراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.

ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) والرقم الدولي (00966114208417)، لافتة إلى أنها تقوم من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.