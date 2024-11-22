شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الأنباء اللبنانية: 5 شهداء في غارة لإسرائيل على بلدة دورس بقضاء بعلبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، باستشهاد 5 أشخاص في حصيلة أولية، إثر غارة لجيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، استهدفت دارة مدير عام مستشفى دار الأمل الجامعي علي ركان علام، في بلدة دورس بقضاء بعلبك.



كما شن طيران الاحتلال غارة أخرى على أطراف البلدة.. فيما استهدف بلدة البزالية شمال بعلبك.



وفي مرجعيون، استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي بلدة الخيام، وسمع أصوات رشقات رشاشة غزيرة في البلدة.

وفي الزهراني، شن الطيران الحربي الإسرائيلي ثلاث غارات على بلدة كفرملكي.



وفي صور، أدت الغارة التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على دراجة نارية في بلدة طورا، إلى استشهاد شخصين.



من جهة أخرى، أعلن حزب الله اليوم، أنه استهدف تجمعات لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة زرعيت، وبلدة شمع، ومدينة صفد المحتلّة، ومستوطنة راموت نفتالي، وفي تلّة أرميس غرب بلدة شمع، ومستوطنة شوميرا، وعند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام للمرّة السادسة، بصليات صاروخية، وتجمعا لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي عند مثلّث دير ميماس، بقذائف المدفعية.



كما استهدف حزب الله، قاعدة شراجا (المقر الإداري لقيادة لواء جولاني) شمالي مدينة عكا المُحتلّة، بصليةٍ صاروخيّة، فضلا عن شن هجوم جوي بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على تجمعٍ لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام، للمرّة السابعة، وأصابت أهدافها بدقّة، وكذلك استهداف قاعدة ستيلا ماريس (قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 35 كلم، شمال غرب ‏مدينة حيفا المُحتلّة، بصليةٍ من الصواريخ النوعية.