شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبرى: وقف إطلاق النار فى لبنان سيتم خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن تقديرات في إسرائيل تشير إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع لبنان "خلال أيام إذا بقيت تفاصيل صغيرة عالقة".

وأضافت أن أبرز التفاصيل العالقة بعد محادثات المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين هي رفض إسرائيل أي دور لفرنسا في آلية المراقبة، فضلا عن بعض الخلافات بشأن الصياغات المتعلقة بنقاط الحدود المتنازع عليها.

وأكدت الصحيفة إحراز "تقدم كبير" في محادثات هوكشتاين وأنه من المتوقع تنفيذ الاتفاق مع لبنان خلال أيام عند معالجة بعض التفاصيل الإضافية.